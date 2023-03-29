哈德外交部举行政治磋商 同意继续加深两国各领域合作

哈通社/阿斯塔纳/3月29日--据外交部消息，哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西连科和德国外交部东欧、高加索和中亚国家合作事务专员马蒂亚斯·卢滕贝格28日在柏林共同主持召开两国政治磋商会议，就加强双边合作、协调双方在国际和区域热点问题上的立场等交换意见。

政治磋商期间，双方对哈萨克斯坦国内政治经济社会现代化进程关键步骤予以特别关注。瓦西连科向德国外交官们详细介绍了托卡耶夫总统发起的一揽子改革方案落实进展，以及最近举行的议会选举结果。他指出，选举结果反映了哈国内对社会变革和国家政治制度现代化的渴望。

卢滕贝格则指出，国际观察员对哈萨克斯坦议会选举和社会政治变革给予积极评价，称哈萨克斯坦是“保护人权的好榜样”，是域内“民主变革的推动者”。

双方同意共同努力，继续支持哈德两国教育文化人文合作的积极态势，并对贸易和投资规模快速增长表示欢迎。

德国统计部门数据显示，去年，哈萨克斯坦首次进入德国前50个贸易伙伴行列，位列第43位，双方贸易额达105亿美元。而据哈方数据，2022年与同德国贸易额为28亿美元，较前一年相比增长了26.7%。

目前，约600家德资企业在哈国内从事经营活动，其中包括Sveind Energy、Goldbeck Solar等能源公司，正在哈国各地开展大型绿色氢气和可再生能源项目。

访问期间，瓦西连科还同联邦议院议员欧根·施密特、彼得·比斯特龙、曼弗雷德·格伦德和德国-中亚议会小组主席克里斯蒂安·戈伦克举行会谈。

【编译：阿遥】