沙特、阿联酋和卡塔尔等多国领导人向哈萨克斯坦总统致以斋月祝福

哈通社/阿斯塔纳/3月30日 —— 据总统府新闻局消息，穆斯林神圣斋月之际，多国领导人向哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫致以美好祝福。

乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔季约耶夫在信中写道，具有共同民族传统和习俗的哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦人民本着相互尊重和团结的精神，在和平与安宁中迎接斋月。

-近年来，我们通过共同努力和密切友好合作，将兄弟国家间的战略伙伴关系和同盟关系提升到了新的水平。这一共同成果为我们地区的繁荣提供了巨大贡献。在这神月期间，我祝愿您身体健康和工作顺利，并祝愿兄弟哈萨克斯坦人民和平与繁荣。-他说。

沙特阿拉伯国王萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特和王储穆罕默德·本·萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿勒沙特向托卡耶夫总统致以斋月祝福，并祝愿他身体健康，幸福安康。

同时，沙特领导人祝愿兄弟哈萨克斯坦人民繁荣富贵。

此外、阿联酋总统谢赫哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬、阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长国统治者穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆、卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼、伊朗总统易卜拉欣·莱希、摩洛哥国王穆罕默德六世、科威特王储米沙勒·艾哈迈德·贾比尔·萨巴赫、利维亚总统委员会主席穆罕默德·尤尼斯·曼菲、巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯等纷纷发来祝贺。

【编译：小穆】