研究：南极融冰减缓深海洋流 或引发多个连锁反应

哈通社/阿斯塔纳/3月31日 —— 据中新社消息，英国《卫报》29日报道，一项发表于《自然》杂志的最新研究表明，如果温室气体排放量继续保持今天的水平，到2050年，海洋最深处的洋流可能会减慢40%。

研究指出，深海洋流减慢或将产生一系列连锁反应，包括推高海平面、改变全球气候、使海洋生物缺乏营养来源等。

该研究关注的是海平面4000米以下的深海洋流。南极区域的海水由于温度低、密度大而下沉，并从海底往北向热带地区扩散，最终形成环流。

报道称，深海洋流形成的环流有助于在全球范围内输送营养物质。海洋生物死亡后沉入海底，分解为营养物质后随着上升流返回，为浮游植物提供养分。洋流减缓将直接影响海洋食物链的基础。

研究还指出，深海洋流的减缓可能导致大陆周围的表层海水升温，从而加剧冰层融化。此外，海洋吸收二氧化碳的能力也可能因洋流变慢而减弱。

据路透社29日报道，该研究的作者之一、澳大利亚新南威尔士大学教授马修·英格兰表示，南极冰层融水对全球洋流的影响尚未包含在联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)用于描述未来气候变化情景的复杂模型中，但其影响相当巨大。但他强调，降低温室气体排放量可以减少冰层融化。