韦布发现迄今最古老黑洞

哈通社/阿斯塔纳/4月3日--据中新社援引英国《新科学家》杂志网报道，美国科学家利用詹姆斯·韦布空间望远镜，发现了迄今已知最古老黑洞，这个黑洞在宇宙大爆炸后5.7亿年形成，这一发现可帮助人们理解黑洞这类宇宙“怪兽”的起源及演化历程。

许多星系的中心都有一个超大质量黑洞，但科学家们目前尚不清楚这些黑洞是如何变得如此之大的。一种可能性是，它们由早期恒星坍缩产生的小黑洞形成，随着时间的推移，这些小黑洞结合在一起，形成一个超大质量黑洞。另一种说法是，它们是早期宇宙中大量气体直接塌缩而形成。

在最新研究中，美国得克萨斯大学奥斯汀分校的丽贝卡·拉森及其同事们确定了迄今为止最早的黑洞，根据其与地球的距离，她们认为这个黑洞诞生于宇宙大爆炸后5.7亿年。此外，研究表明，这个黑洞的质量是太阳的1000万倍。

拉森指出，这是早期宇宙中黑洞形成和生长的一个非常重要的未知领域，最新研究将有助科学家们揭示此类黑洞的形成原因。

为识别出这个黑洞，拉森团队利用韦布望远镜观察了一个星系，哈勃望远镜此前曾将该星系确定为宇宙早期已知最明亮的星系，但哈勃望远镜一直无法分辨出星系里面是什么。使用两台相机和两台分光镜，韦布望远镜可分辨出星系发出的光信号的不同成分，并据此发现了这个黑洞。

英国谢菲尔德大学的詹姆斯·穆兰尼说，这个黑洞的质量似乎表明，它不是由恒星质量的黑洞发展而来。相关研究已经提交论文预印本网站。