上合组织成员国举行会议磋商改进组织活动

哈通社/阿斯塔纳/4月3日--为了履行上海合作组织成员国元首理事会在2022年9月16日作出的决定，哈萨克斯坦外交部日前主办了上合组织成员国旨在改进组织活动的首次磋商会议。

上合组织成员国国家协调员、有关部委和外交使团代表，上合组织秘书处和地区反恐怖机构执行委员会负责人出席磋商。

哈外交部副外长哈纳特·图穆什在讲话中指出，根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的倡议，已正式启动上合组织活动改进工作。他强调了即将开展的工作的紧迫性和艰巨性，并指出这需要采取平衡和全面的方法对上合组织所有机构的活动进行深入分析。

哈方提出了联合行动的概念设想和具体步骤，以盘点法规法律基础，优化上合组织主要机构的工作，就人事政策、金融体系和对话模式与观察员和合作伙伴进行进一步的互动。

与会各方就确定进一步的工作措施交换了意见，并提出了改进上合组织活动的具体建议。

上合组织成立于2001年，现有成员包括中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、印度、巴基斯坦。该组织旨在加强成员国在政治、经济、安全等领域的合作与交流，维护地区和平、稳定和发展。

【编译：阿遥】