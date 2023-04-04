欧亚经济联盟和印度尼西亚展开自由贸易协定谈判

哈通社/阿斯塔纳/4月4日--欧亚经济联盟成员国—印度尼西亚自由贸易协定第一轮谈判4月3日在雅加达开始。

哈萨克斯坦谈判小组由贸易和一体化部、财政部国家税收委员会以及我驻印尼大使馆工作人员组成。

据贸易和一体化部副部长詹妮尔·库舒阔娃介绍，印度尼西亚人口数量在全世界都排名第四，其经济增速迅猛。许多专业人士认为印度尼西亚是世界上最有前途的新兴经济体之一。她表示，自由贸易协定将使哈萨克斯坦商品免税进入这个庞大市场成为可能。

她指出，尽管谈判刚刚起步，但这一事件本身就是一个积极的商业信号，将吸引国内生产商对这一市场给予更大关注。

据悉，目前，两国之间贸易额已接近4亿美元。哈萨克斯坦向印度尼西亚提供铁合金、石棉、电气设备和其他货物，总值达2.443亿美元。印度尼西亚则向哈萨克斯坦供应家用电器、汽车和其他一些商品。2022年自印尼进口总额达到了1.55 亿美元。

欧洲经济联盟成员国与印度尼西亚的第一轮谈判将于4月5日结束。双方计划讨论未来协议的若干部分，包括货物贸易、原产地规则、技术性贸易壁垒、知识产权问题、贸易保护措施的应用等。

【编译：阿遥】