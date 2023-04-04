中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    09:33, 04 四月 2023 | GMT +6

    欧亚经济联盟和印度尼西亚展开自由贸易协定谈判

    None
    哈通社/阿斯塔纳/4月4日--欧亚经济联盟成员国—印度尼西亚自由贸易协定第一轮谈判4月3日在雅加达开始。

    哈萨克斯坦谈判小组由贸易和一体化部、财政部国家税收委员会以及我驻印尼大使馆工作人员组成。

    据贸易和一体化部副部长詹妮尔·库舒阔娃介绍，印度尼西亚人口数量在全世界都排名第四，其经济增速迅猛。许多专业人士认为印度尼西亚是世界上最有前途的新兴经济体之一。她表示，自由贸易协定将使哈萨克斯坦商品免税进入这个庞大市场成为可能。

    她指出，尽管谈判刚刚起步，但这一事件本身就是一个积极的商业信号，将吸引国内生产商对这一市场给予更大关注。

    据悉，目前，两国之间贸易额已接近4亿美元。哈萨克斯坦向印度尼西亚提供铁合金、石棉、电气设备和其他货物，总值达2.443亿美元。印度尼西亚则向哈萨克斯坦供应家用电器、汽车和其他一些商品。2022年自印尼进口总额达到了1.55 亿美元。

    欧洲经济联盟成员国与印度尼西亚的第一轮谈判将于4月5日结束。双方计划讨论未来协议的若干部分，包括货物贸易、原产地规则、技术性贸易壁垒、知识产权问题、贸易保护措施的应用等。

    【编译：阿遥】

    标签:
    欧亚经济联盟 贸易 统计 进出口 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!