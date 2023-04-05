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阿斯哈特·朱玛哈利被任命为反腐败行动署署长
哈通社/阿斯塔纳/4月5日--据总统府新闻局消息，国家元首签署命令，任命阿斯哈特·朱玛哈利为哈萨克斯坦共和国反腐败行动署署长。
阿斯哈特·朱玛哈利简历
阿斯哈特·朱玛哈利1979年出生在库斯塔奈州阿尔卡雷克市。
2000年毕业于卡拉干达州国立大学。
2001-2010年间历任阿斯塔纳市检察院首席专家、哈萨克斯坦共和国总检察院检察官、高级检察官，哈萨克斯坦共和国总检察长高级助理等职务。
2012-2014年 任哈萨克斯坦反腐败和经济犯罪署署长顾问，预防查处腐败案件司副司长，调察司司长；
2014-2016年 任哈萨克斯坦共和国总检察长高级顾问；
2016-2018年 任哈萨克斯坦共和国总检察院护法学院部门间研究所副所长、所长;
2018-2019年 任哈萨克斯坦共和国国家公务员事务和反腐败行动署反腐败局调查司副司长；
2019-2021年 任哈萨克斯坦共和国反腐败行动署奇姆肯特市分局局长；
2021-2022年 任哈萨克斯坦共和国反腐败行动署庭前调查局局长；
自2022年3月起担任哈萨克斯坦共和国反腐败行动署副署长。
【编译：阿遥】