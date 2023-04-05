哈萨克斯坦将新增多条国际航线，旅游业发展迈出重要一步

哈通社/阿斯塔纳/4月5日--据文化和体育部新闻处消息，今年春夏季节，哈萨克斯坦将新增多条前往多哈、安卡拉、麦地那、巴库和杜尚别的航班。此外，飞往伊斯坦布尔、第比利斯、普吉岛、马累、德里、成都、伦敦、伊拉克利翁和波德戈里察的航班数量也将显著增加。

不仅阿拉木图和阿斯塔纳机场新增国际航班，奇姆肯特、阿克套和突厥斯坦机场也加入到了曾航行列。

此外，一些国外航空公司也计划开设飞往哈萨克斯坦的新航线。例如，马来西亚最大的低成本航空公司AirAsia X计划开通吉隆坡至阿拉木图的航线，泰国航空公司Thai AirAsia计划增设曼谷至阿拉木图航班。伊朗Qeshm航空公司计划开通阿拉木图至东京航线。阿曼SalamAir航空公司将于7月1日推出马斯喀特至阿拉木图航班。

此外，阿斯塔纳航空公司正在探讨开设定期航班，以满足阿拉木图和以色列特拉维夫之间的航空运输需求。

-开通新航线是发展哈萨克斯坦旅游业的重要一步。这将为计划访问哈萨克斯坦的海外游客提供更多机会。与外国合作伙伴的谈判将继续举行，以推出更多新航线。去年，开通了前往7个国家的10个新航线。今年，这项工作将继续推进。-文化和体育部旅游产业委员会主席达斯坦·热斯别阔夫说。

【编译：阿遥】