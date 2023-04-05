马吉利斯批准哈萨克-土库曼边界制度协议

哈通社/阿斯塔纳/4月5日 – 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）5日批准通过了《关于批准<哈萨克斯坦共和国政府与土库曼斯坦共和国政府间哈萨克斯坦-土库曼斯坦国家边界制度协定>的法案》

该协议于2021年10月25日在阿什哈巴德举行的政府总理间会晤期间签署。

协议的主要目的是通过建立法律基础和规范，确立哈萨克斯坦和土库曼斯坦在国家边界的关系。

协议中确立了哈萨克斯坦-土库曼斯坦国家边界制度，并将进一步确保哈萨克斯坦共和国国家利益。

在议会会议期间负责介绍法案主要内容的国家安全委员会副主席、边防局负责人叶尔兰·阿勒达朱玛诺夫表示，根据该协议，国家边界制度将规范在边界区域范围内的以下活动：

·维护国家边界；

·跨境转移人员、车辆、货物和其他财产；

·从空中穿越国家边界；

·在国界、边境地区以及边境水域内开展经济和其他服务；

·解决在边界区域发生的意外情况。

据悉，哈土边界制度协定属于无限期的官方协议，在签署协议的其中一方通过外交途径以书面形式通知另一方，其打算终止协议效力之前，协议内的相关规则将一直有效。

【编译：木合塔尔·木拉提】