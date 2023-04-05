哈萨克斯坦中小企业主有机会在日本接受培训实习

哈通社/阿斯塔纳/4月5日--在BUSINESS TECHNOLOGY EXPO 2023国际展览会商业论坛上，哈萨克斯坦国家经济部创业发展司副司长美瑞·伊萨耶娃宣布，国内中小企业业主有机会在日本接受培训实习。

据伊萨耶娃介绍，对于中小企业的非金融支持包括提供资讯和业务评估，以协助企业获得许可并与外国同行建立业务联系。每年，国家经济部都会选派优秀的中小企业家到德国进行为期两周的商业培训。从今年开始，还将派出10名企业家前往日本接受培训实习。此外，她透露目前正在与韩国有关部门展开相关谈判。

伊萨耶娃介绍称，在“商业路线图”和“简单物品经济”项目的实施过程中，中小企业创造了11.9万个就业岗位，生产总值达到50万亿坚戈，并缴纳税款超过3万亿坚戈。

据她介绍，今年，国家经济部还推出了“我是企业家”项目，旨在向初次创业的企业家传授商业入门知识并颁发相关证书。项目特别设立了针对女性创业者的方案。在此框架内，初次创业者将得到7项额外服务的支持，包括咨询、业务指导和行业培训等，并提供符合国际标准的商业评估服务。

【编译：阿遥】