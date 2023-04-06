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    11:16, 06 四月 2023 | GMT +6

    穆拉特·穆赫舍夫任上合组织哈方国家协调员

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    哈通社/阿斯塔纳/4月6日--据总统府新闻局消息，国家元首6日签署命令，任命哈萨克斯坦共和国外交部无所任大使穆拉特·阿勒腾哈兹吾勒·穆赫舍夫为上海合作组织哈方国家协调员。

    穆拉特·穆赫舍夫简历

    穆拉特·穆赫舍夫1988年10月出生在东哈州格卢博科县。

    毕业于东哈州国立大学、英国伯明翰大学。

    其职业生涯始于2006年，是年任哈萨克斯坦外交部亚非司顾问；

    2007-2008年 任哈萨克斯坦驻中华人民共和大使馆随员；

    2009-2011年 任哈萨克斯坦驻中华人民共和大使馆三等秘书；

    2011年 任哈萨克斯坦驻中华人民共和大使馆二等秘书；

    2011-2012年 任哈萨克斯坦共和国外交部泛欧合作司二等秘书；

    2011-2012年 任哈萨克斯坦共和国外交部欧洲司二等秘书；

    2013-2014年 任哈萨克斯坦共和国议会参议院国际关系与礼宾司首席顾问；

    2014-2015年 任哈萨克斯坦共和国常驻上海合作组织秘书处一等秘书；

    2015-2016年 任哈萨克斯坦驻中华人民共和大使馆一等秘书；

    2016-2018年 任哈萨克斯坦驻中华人民共和国大使馆参赞；

    2018-2019年 任哈萨克斯坦共和国外交部亚太司上合组织处处长；

    2019-2020年 任哈萨克斯坦共和国外交部上合组织国家协调司司长；

    2020-2021年 任哈萨克斯坦共和国外交部亚太司副司长；

    2021-2023年 任哈萨克斯坦驻中华人民共和国大使馆公使衔参赞；

    2023年3月27日，任哈萨克斯坦共和国外交部无所任大使。


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