参议院议长会见印尼人民协商会议地方代表理事会副主席

哈通社/阿斯塔纳/4月6日--据哈萨克斯坦参议院（议会上院）消息，参议院议长马吾林·阿什姆巴耶夫6日会见印度尼西亚共和国人民协商会议地方代表理事会副主席诺诺·桑波诺。

会谈期间，与会人员讨论了双边合作和进一步加强议会间关系问题。

阿什姆巴耶夫表示，此次会谈恰逢哈萨克斯坦和印度尼西亚建交的30周年。 他认为，重要的是要通过议会间合作和国际组织框架下的联系加强双边合作。

-我们有意发展与印度尼西亚的议会间合作。印尼代表此次专程前来阿斯塔纳学习哈萨克斯坦进行的宪法改革经验和立法支持是我们议会之间互利合作的好例子。 在各国议会联盟和亚洲议会大会等国际组织框架下加强合作也具有重要有意。我相信印尼方的此访将为加强两国议会间合作注入新动力。-他说。

与此同时，议长介绍了根据国家元首的倡议哈萨克斯坦正在进行的改革。

此外，与会人员还讨论了扩大经贸、投资和人道主义合作问题。

将印度尼西亚首都迁至努桑塔拉方面，借鉴哈萨克斯坦经验主题也成为了此次会谈的主要内容这一。

最后，诺诺·桑波诺就举行的会谈向阿什姆巴耶夫表达了感谢，表示印度尼西亚愿意与哈萨克斯坦加强合作。

【编译：阿依波塔】