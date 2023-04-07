以色列空袭加沙地带和黎巴嫩的哈马斯目标

哈通社/阿斯塔纳/4月7日--据中新网报道，以色列国防军6日和7日对加沙地带和黎巴嫩的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)目标发动空袭，以报复此前遭到的火箭弹袭击。

据《以色列时报》报道，以军6日下午发表声明称，34枚火箭弹当天从黎巴嫩境内射向以色列北部，其中25枚被拦截，5枚落在以境内，造成平民受伤及多处建筑受损。迄今没有组织宣布对此次袭击负责。接近黎巴嫩真主党的消息人士称，这次袭击与真主党无关。以军一名发言人6日晚对媒体称，以方认为，驻扎在黎巴嫩境内的哈马斯成员为此次袭击的幕后黑手。

据以军通报，6日夜间至7日凌晨，以军战机对加沙地带的哈马斯军事目标发动空袭。以军7日凌晨对黎巴嫩南部地区的哈马斯«基础设施»发动空袭。以军同时表示，不会允许哈马斯在黎境内开展活动，«黎政府应对从其领土发射的每一次定向火力负责。»

联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)7日在其官网发表声明，称听到黎南部提尔地区传来巨大爆炸声。声明同时警告，过去一天的行动十分危险，可能导致局势严重升级，各方应立即停止一切越过«蓝线»的行动。