哈萨克斯坦和巴基斯坦讨论建立联合进出口公司

哈通社/阿斯塔纳/4月7日--哈萨克斯坦贸易和一体化部第一副部长阿尔曼·沙哈利耶夫7日在巴基斯坦拉合尔市会见由哈萨克斯坦名誉领事饶·哈立德·马赫穆德率领的巴基斯坦商务代表团。

会谈期间，双方讨论了扩大两国贸易和经济合作的可能性，以及实施联合项目问题。

副部长指出，巴基斯坦是哈萨克斯坦重要的贸易伙伴。

-我们的主要任务是增加两国之间的贸易来往。 在当前地缘政治形势下，粮食安全成为了主要问题。 哈萨克斯坦公司可以向巴基斯坦市场供应约80种商品，包括食品和农业机械。-他说。

为快速开展合作，与会人员就制定计划和交换进出口货物清单达成共识。

-巴基斯坦将成为哈萨克斯坦进入第三国市场的窗口。我们建议巴基斯坦方与哈萨克斯坦国家贸易公司（QazTrade）合作，建立哈萨克斯坦-巴基斯坦联合公司，进入欧亚经济联盟市场。-贸易部副部长说。

哈萨克斯坦名誉领事饶·哈立德·马赫穆德表示，除经贸关系外，哈萨克斯坦和巴基斯坦还有很多互动方向，包括文化、科学和教育领域的合作。

2022年，哈萨克斯坦和巴基斯坦之间的贸易额同比减少23.1%，为7310万美元。

据悉，哈萨克斯坦向巴基斯坦出口的商品主要是热轧和冷轧非合金钢扁平材、废铁和废钢、矿物肥料、洋葱、大蒜、亚麻籽、豆类、荞麦、小米和其他粮食作物。

哈从巴基斯坦进口的主要商品是柑橘类水果、土豆、药品、服装等。

【编译：阿依波塔】