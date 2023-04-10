微软将在哈萨克斯坦开设跨区域中心

哈通社/阿斯塔纳/4月10日--哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部已于微软公司就在哈萨克斯坦开设跨区域中心达成协议。

哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛和微软公司哈萨克斯坦总经理谢尔盖· 列先科在双边会议上确认了这项协议。

该中心将服务于中亚国家、阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、蒙古和巴基斯坦。

巴格达特·穆辛指出，实现微软服务本土化将使哈萨克斯坦成为该地区技术和前沿解决方案引领中心。作为微软技术发展和创新的中心，哈萨克斯坦跨区域中心将通过刺激非原材料技术行业的生产和出口来促进人力资本的发展和加强国家经济。

谢尔盖· 列先科则表示，在哈萨克斯坦开设跨区域中心对哈萨克斯坦至关重要。哈萨克斯坦已拥有所有必要的基础设施。

值得一提的是，在去年九月出席第77届联合国大会期间，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与微软中亚和东欧总经理米歇尔·西蒙斯，就将哈萨克斯坦办公室扩展为区域中心问题展开讨论。

在今年三月，巴格达特·穆辛访问硅谷期间，在微软公司办公室再次探讨了在哈萨克斯坦开设跨区域中心议题。

【编译：阿遥】