哈萨克斯坦和阿塞拜疆总统召开联合新闻发布会

哈通社/阿斯塔纳/4月10日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫10日在哈萨克斯坦总统府举行小范围和大范围会晤之后，发表了联合新闻发布会。

托卡耶夫总统首先向接受邀请对哈萨克斯坦进行正式访问的阿塞拜疆总统表示了感谢。

-您今天的访问具有重要意义。两国关系建立在相互信任和支持的基础上，也就是说，两国有进一步加强双边合作的巨大潜力。今天，我们以小范围和大范围形式进行了有意义的会谈，讨论了贸易和经济、过境运输，以及能源领域关系的发展问题。此外，我们还就深化文化和人道主义合作达成了多项协议， 相信您的此访结果能够将两国关系提升到新水平。-他说。

托卡耶夫总统对进行的会谈结果给予了高度评价，这些举措再次印证了两国领导人对全面加强双边关系的共同意愿。 两国元首就各领域的合作，以及地区和国际问题交换了意见，还讨论了进一步深化两国关系的前景和方向。

-近年来，在双方的共同努力下，哈阿关系发展的更加开放和全面。 政治、经贸、文化和人道主义领域的合作得到了加强。 六个多月前，我们签署了加强战略伙伴关系和扩大联盟关系宣言，以及2022-2026年发展合作综合规划等一系列文件。 如今，所有这些协议都得到了一致执行。成立旨在全面加强双边关系的高级国家间委员会是一个重要的决定。-总统说。

-两国相关政府机构（政府间经济合作委员会、贸易和经济代表团、商业委员会等）的协调工作能够将经济合作提升到全新的水平。 在这方面，充分利用跨里海国际运输路线（中间走廊）具有重要意义。我们讨论了优化物流服务、创建统一的运输运营商、技术和关税条件的现代化、消除行政壁垒和形成封闭的物流循环等问题。 有效实施 2022-2027 年中间走廊发展路线图也非常重要。我们认为，有必要让第三国参与其基础设施的发展。 所有这些措施，以及与国际合作伙伴的密切合作，有助于保障«东西»走廊货物运输的稳定和速度。-总统说。

两国元首表示，根据去年的结果，两国贸易额已接近五亿美元大关。 然而，经贸伙伴关系仍有很大潜力。在这方面，双方就采取有效措施，进一步扩大进出口货物范围达成共识。

- 根据达成的协议，今年第一批哈萨克斯坦石油已通过阿塞拜疆运出，下一步计划是增加石油的运输量，并使其成为长期稳定的供应路线。借此机会，我想向尊敬的阿塞拜疆总统就其对这些重要举措提供的支持表示感谢。我们还讨论了投资项目的实施问题。-托卡耶夫总统说。

哈萨克斯坦国家元首表示，会谈期间双方对加强能源领域的合作问题予以了高度关注。进一步多元化向世界市场输送能源资源是重要任务。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫认为，两国还可以在工业、纺织、农工业和建筑等领域开设大型联合企业。在这方面，两国总统指示政府确定可以共同实施的重大项目。

-农业领域互利合作的潜力巨大。 去年，双边农产品贸易额增长两倍，达到了1.46亿美元。 因此，当前贸易的三分之一属于农业，我们认为进一步增加农产品的相互供应很重要。-哈萨克斯坦总统说。

托卡耶夫总统表示，加强信息技术领域的合作前景广阔。 目前，里海海底光线铺设工程工作正在稳步开展中。考虑到该项目的战略意义，向相关部门下达了及时完成工作指示。另外，建议阿塞拜疆合作伙伴在公共服务数字化领域实施联合项目，并让IT领域初创企业使用哈萨克斯坦的平台。

此外，两国元首还谈到了丰富人文交流问题。 在阿塞拜疆举办哈萨克斯坦文化日将是今年的重大事件。 阿塞拜疆杰出政治家、前总统盖达尔·阿利耶夫诞辰的100周年将成为在哈萨克斯坦举行的阿塞拜疆相关活动主题。

双方对在青年政策、教育、媒体领域和内容交流领域开展合作的措施给予了支持，并谈到了在阿塞拜疆有线电视网络中播放哈萨克斯坦电视频道新闻的重要性，以及执行动画片发行协议问题。

各方还就当前国际议程上的问题交换了意见。

- 哈萨克斯坦和阿塞拜疆在各种多边结构框架下建立了有效合作。 两国在许多国际和地区热点问题上的立场是一致的。 我想指出，哈萨克斯坦支持阿塞拜疆与亚美尼亚以传统外交解决分歧的方式，支持各方为尽快缔结和平条约所做的努力。 总的来说，我们在继续相互支持并采取共同措施，以加强地区稳定与安全方面的看法是一致的。-托卡耶夫总统说。

-尊敬的哈斯穆-卓玛尔特·科梅尔吾勒，我经常访问哈萨克斯坦，我在这里跟在家里一样感到舒适。 我想向哈萨克斯坦总统就其成功实施的，涵盖社会各个领域的改革表示祝贺，并祝兄弟国家发展顺利。 哈萨克斯坦维护地区和平的立场值得尊重。 我想强调哈萨克斯坦在国际舞台上的声誉，以及其在最重要的全球问题上的严肃立场。 哈萨克斯坦在国际社会受到了高度尊重。我想再次提到，阿塞拜疆也有很多非常尊重你的人。 感谢哈萨克斯坦持续表达的友好态度，我们将尽一切努力增进我们之间这亲人般感情。-阿塞拜疆总统说。

阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫向托卡耶夫总统表示了感谢，并表示对哈萨克斯坦进行正式的访问结果感到满意。

【编译：阿依波塔】