哈萨克斯坦和萨哈共和国讨论双边贸易关系发展潜力

哈通社/阿斯塔纳/4月12日--哈萨克斯坦政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林12在阿斯塔纳会见了由俄罗斯萨哈共和国副总理基里尔·贝奇科夫率领的访问团。

双方就发掘双边经贸关系发展潜力，促进非原材料产品和服务贸易问题进行讨论。

塞热克·朱曼哈林指出，去年哈萨克斯坦与萨哈之间贸易取得长足进展。双边贸易额增长近55倍，达7790万美元，双边出口均出现大幅增长。

塞热克·朱曼哈林表示，哈萨克斯坦已成功运用反向经贸考察经验。此类商务活动使双方能够更好地了解彼此之间商业机会，也有助于建立长期经贸往来。仅在过去两年，哈萨克斯坦贸易和一体化部与QazTrade贸易政策发展中心合作，在莫斯科、喀山和叶卡捷琳堡开展反向经贸考察活动。

-哈萨克斯坦国内商人对萨哈市场知之甚少，需要政府为他们领路。因此，我们准备派遣经贸代表团前往萨哈，对其市场进行考察。-塞热克·朱曼哈林说。

塞热克·朱曼哈林介绍说，便捷的物流和发达的基础设施在促进经贸交往中发挥重要作用。哈萨克斯坦正在制定跨境枢纽全面发展战略。他诚邀萨哈商界积极参与相关项目的实施。

萨哈代表团则对与哈方建立合资企业表现出极大兴趣。据贝奇科夫说，双方合作大有可为。

-今天的会晤对我们来说非常重要，因为我们是来贯彻落实萨哈共和国元首今年1月访问哈萨克斯坦期间达成的共识的。我们准备好与哈萨克斯坦发展联合业务。我们可以在哈萨克斯坦生产兽用疫苗，并实施工业、制造业、农业、能源和公用事业数字化项目。-他说。

据悉，近年来双方之间经贸关系日益密切。统计数据显示，自萨哈进口以贵金属、加工业设备和疫苗为主。哈萨克斯坦主要出口机械和设备零件，发动机，散热器，黑色金属空气加热器，信息处理器零部件，体育器具等。

【编译：阿遥】