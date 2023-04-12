哈萨克斯坦大使会见中国司法部副部长

哈通社/阿斯塔纳/4月12日-- 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫12日会见中国司法部副部长刘志强。

会谈期间，双方讨论了哈中在法律领域合作的实际问题，以及双方在多边机构框架内的协作问题。

努雷舍夫大使向对方介绍了哈萨克斯坦正在进行的政治和经济改革，以及哈萨克斯坦议会下院的非例行选举结果。

与此同时，哈萨克斯坦外交官强调指出两国在《哈萨克斯坦共和国和中华人民共和国关于民事和刑事司法协助的条约》框架内的合作问题。哈萨克斯坦大使指出，有必要对这份文件进行修正，以便为双边关系在该领域的发展提供额外的动力。

此外，努雷舍夫大使提议在《哈萨克斯坦共和国与中华人民共和国关于移管被判刑人的条约》的框架下加强实际协作。该条约规定了在哈萨克斯坦共和国和中华人民共和国的监狱机构服刑的两国公民的相互移管。

中华人民共和国司法部副部长对托卡耶夫总统确定的哈萨克斯坦政治转型方针，特别是在国家的司法和执法体系改革给予了高度评价。

刘志强指出了哈萨克斯坦大使提出问题的重要性，并表示愿在该部的职权范围内进一步进行研究。

最后，双方就哈萨克斯坦驻华大使馆与中华人民共和国司法部继续密切合作达成共识，以切实保障两国公民的权利和利益。

自2015年以来，《根据哈萨克斯坦共和国与中华人民共和国关于移管被判刑人的条约》，中方向哈方移交了15名因各种罪行在中国服刑的哈萨克斯坦公民。