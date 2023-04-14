联合国发布“黄金草原”生态保护项目纪录片

哈通社/阿斯塔纳/4月14日--在哈萨克斯坦“金色草原”生态保护倡议被选为联合国世界生态恢复旗舰项目后，联合国发布了关于该项目的纪录片

去年12月，联合国环境规划署和联合国粮食及农业组织确认“黄金草原”项目是全世界最成功的十个恢复和保护生态系统与生物多样性计划之一。

“黄金草原”倡议自2006年启动，由哈萨克斯坦生态和自然资源部林业和野生动物委员会、哈萨克斯坦生物多样性保护协会、德国法兰克福动物学会、野生动植物保护国际组织和英国皇家鸟类保护协会合作实施。该计划的目的是保护重要的动物物种、草原和半沙漠生态系统，并推进特别保护区建设。

该倡议的旗舰物种是赛加羚羊（高鼻羚羊）。由于哈萨克斯坦政府持续加大保护力度，它们的数量已从2.4万只（2003年）恢复到130万只（2022年）。

在联合国开发计划署的支持下，超过500万公顷的草原和半沙漠生态系统成为特别保护区。

正如联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生所说，赛加羚羊种群数量的恢复是世界上最了不起的生态保护成功案例之一。它展现了人们在采取果断行动恢复脆弱的生态系统时可以做些什么。

【编译：阿遥】