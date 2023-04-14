哈萨克斯坦代表团正在对新加坡进行工作访问

哈通社/阿斯塔纳/4月14日--政府副总理兼财政部部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫率领的哈萨克斯坦代表团正在对新加坡进行工作访问。

访问框架下，哈萨克斯坦代表团与新加坡副总理兼财政部长黄循财举行了双边会谈。

会谈期间，与会人员讨论了两国在经贸和投资领域的双边合作前景。

2022年，哈萨克斯坦与新加坡的双边贸易额同比增长65%，达19亿美元（其中出口18.7亿美元，进口4700万美元）。

同时，哈萨克斯坦代表团还与新加坡人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙举行了会谈。

期间，与会人员讨论了扩大两国间的贸易合作，实施联合投资项目，落实阿拉木图州G4 城市大型投资项目等问题。

此外，哈萨克斯坦代表团还与新加坡淡马锡公司和盛裕控股集团就G4城市项目框架下，创建可持续和创新的卫星城市进行了讨论，并就对该项目吸引新加坡投资者和现代技术达成共识。

根据早前报道，根据哈萨克斯坦政府的决定，在阿拉木图州境内设立了G4城市经济特区，占地3万公顷，期限至2048年。根据G4城市发展理念，这座新城将由四个主题区组成：Gate City—商业金融中心，Golden District—教育医疗中心，Growing District—创新工业和贸易物流区，Green District—旅游集群。G4城市居民总数预计达220万。

【编译：阿依波塔】