驻华大使努雷舍夫与中国陕西省省长赵刚会谈

哈通社/阿斯塔纳/4月16日 -- 哈萨克斯坦驻华大使馆消息，4月13日，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫对陕西省进行工作访问，访问期间同陕西省人民政府省长赵刚举行会谈。

会谈上双方讨论了哈萨克斯坦与陕西省在各领域合作的一系列实际问题，并就其进一步发展的前景交换了意见。

努雷舍夫大使指出哈方同陕西省发展在经贸、产能和投资、运输和物流领域的紧密合作的高度兴趣并呼吁中方合作伙伴积极研究哈萨克斯坦广阔的生产、投资和贸易机遇，并与哈萨克斯坦工商界建立互利联系。大使指出了在地方合作论坛和哈中企业家委员会等平台加强进一步合作的重要性。

会谈期间特别关注了恢复文化和人文、教育和旅游交流。因此，考虑到恢复哈萨克斯坦和西安之间的定期航班，以及计划简化两国公民的签证要求，哈萨克斯坦外交官指出上述领域的巨大潜力。

陕西省人民政府省长赵刚指出哈萨克斯坦大使提出问题的重要性，并表示陕西省人民政府愿进行积极研究。赵刚指出，有很大的兴趣与哈萨克斯坦地区建立密切联系。

会见最后双方讨论了今年计划在陕西省即将举行的国际活动日程。