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    14:26, 18 四月 2023 | GMT +6

    哈萨克斯坦网上银行用户数量逐年激增

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    哈通社/阿斯塔纳/4月18日--网上银行在哈萨克斯坦越来越受欢迎。

    根据统计分析网站Finprom.kz提供的数据，截至去年年底，网上银行和手机银行的活跃用户数量已经增长到2290万人，比2021年增长了20%。

    如今，几乎每家银行都推出了自己的移动应用程序，其中国内几家最大二线银行的电子银行产品最为发达。今年1月至3月，Google Play金融领域流行移动应用程序排行榜中，里海银行的Kaspi.kz APP、朱桑银行的Jusan APP和家庭银行的Halyk Homebank APP排名前三。

    上述三家银行处于领先地位，这是理所当然的。它们在过去几年中不断采取有力措施开发应用程序，并一直致力于改善网银服务。更新也是系统性地进行的。例如，Jusan银行最近更新了其移动应用程序，界面焕然一新，功能也得到了改善充实，大大提高了用户体验。

    值得一提的是，在2022年，网上交易在非现金交易总量中占据了64.6%的数量份额和82.5%的规模份额。哈萨克斯坦公民平均每天通过数字银行进行超过1520万次交易，金额超过2347亿坚戈。

    【编译：阿遥】

    标签:
    信息技术 金融 统计 经济 黄金储备
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