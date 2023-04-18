厄瓜多尔在加拉帕戈斯群岛发现新珊瑚礁

哈通社/阿斯塔纳/4月18日--中新网援引路透社报道称，厄瓜多尔环境部17日表示，一支科学考察队在该国加拉帕戈斯群岛附近发现了一片此前未被发现的珊瑚礁，其中生活着丰富的海洋生物。

珊瑚礁是地球上生物多样性最丰富的生态系统之一，被称为«海洋中的热带雨林»，对人类社会和海洋生态环境的健康与可持续发展起着至关重要的作用。

报道称，厄瓜多尔环境部长何塞·达瓦洛斯(Jose Davalos)在社交媒体上称，一次深水科学考察发现了这个完全原始的珊瑚礁，长约2公里，深度400米，«加拉帕戈斯群岛又让我们惊讶了»。

该部门在一份声明中说，科学家们曾认为，在1982年和1983年的厄尔尼诺天气中，加拉帕戈斯群岛唯一幸存下来的珊瑚礁是达尔文岛沿岸的惠灵顿珊瑚礁，但新发现表明，还有其他珊瑚存活了下来。

参与这次考察的查尔斯·达尔文基金会高级海洋研究员斯图尔特·班克斯(Stuart Banks)说，这次发现在全球范围内非常重要，因为许多深水系统都退化了。他称，这些珊瑚至少有几千年的历史了。

报道称，去年，厄瓜多尔将加拉帕戈斯海洋保护区扩大了6万平方公里，以保护加拉帕戈斯群岛和哥斯达黎加科科斯岛之间的濒危迁徙物种。

加拉帕戈斯群岛位于赤道以南的太平洋，1978年被联合国教科文组织(UNESCO)列入《世界遗产名录》。据UNESCO官网介绍，该群岛处于三大洋流的交汇处，是海洋生物的«大熔炉»，被称作独一无二的«活的生物进化博物馆和陈列室»。1835年达尔文参观了这片岛屿后，从中得到感悟，进而提出了著名的进化论。