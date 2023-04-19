联合国研究：非洲西部与中部将经历十年来最严重粮食不安全状况

哈通社/阿斯塔纳/4月19日--世界粮食计划署等多家联合国机构18日发布的一项最新研究显示，到今年6月，西部与中部非洲严重的粮食不安全状况将达到十年来的最高水平，危机还将蔓延至沿海国家。同时，布基纳法索和马里受冲突影响的地区还将遭受灾难性饥饿的打击。

研究指出，冲突、气候冲击、新冠疫情和高粮价的综合影响持续加剧该地区的饥饿和营养不良问题。根据2023年3月所作的统一框架食品安全分析，在今年6月至8月的旱季期间，该地区缺乏安全和营养食品的人数预计将增至4800万，在过去五年中增加了四倍。

这些结果还证实，从长期趋势来看，该地区粮食不安全状况的地理范围正在扩大。

粮食署西非区域主任尼考伊表示，现在迫切需要大规模投资，以加强社区和个人抵御冲击的能力，同时优先考虑当地和长期解决方案，以应对粮食生产、转型和弱势群体获取粮食等方面的问题。

2019年至2023年，该地区的安全事件增加了79%，导致大量人口流离失所，同时扰乱了农田和饲料的获取。

联合国粮农组织、人道协调厅、儿基会和粮食署继续呼吁发展和人道主义伙伴以及私营部门支持各国政府加强该地区的粮食安全和营养状况。这包括建立粮食、健康、水、环境卫生和个人卫生系统，以及针对营养敏感人群（妇女和幼儿等弱势群体）的社会保护方案。

与此同时，还需要加强伙伴关系，以预防和治疗儿童急性营养不良，并推广气候智能解决方案，帮助减少该地区面对气候冲击的脆弱性，以及自然资源枯竭的风险。