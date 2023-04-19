哈生态部长出席上海合作组织环境会议，共商环保合作

哈通社/阿斯塔纳/4月19日--周二，上海合作组织第四次环境部长会议以线上形式举行，哈萨克斯坦生态和自然资源部部长祖里菲娅·苏莱曼诺娃出席会议。

会议上各方分享了环境保护工作的进展与成效，并就《2022—2024年上合组织成员国环保合作构想落实措施计划》的实施情况进行了交流。

苏莱曼诺娃表示，上合组织自成立以来持续发展壮大，已成为国际上影响力较大的组织之一。哈萨克斯坦非常重视在上合组织框架内推动多边合作，她指出上合组织成员国之间的合作基于互信、务实、互惠原则，这些原则为解决安全问题和促进经贸、文化人文和环境合作打下了坚实基础。

与会各国代表在发言中指出，全球自然界正面临前所未有的威胁，必须采取全球集体行动，同时要兼顾各国国情、政策和优先发展事项。世界各国要共同努力，防止破坏自然的罪行，包括森林火灾、野生动植物非法交易等行为。

会议由2023年上合组织轮值主席国印度环境、森林与气候变化部部长布彭德·亚达夫主持，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦的生态环境和气候部门部级领导以及上合组织副秘书长出席了会议。

【编译：阿遥】