亚信高官委员会会议讨论组织转型路线图草案

哈通社/阿斯塔纳/4月20日 -- 亚洲相互协作与信任措施会议（亚信）高级别官员委员会会议19日以在线视频会谈模式举行。

在哈萨克斯坦主导下与亚信秘书处共同召开的此次会议，旨在讨论亚信组织转型必要措施路线图的草案。

高级别官员委员会主席、哈萨克斯坦外交部副部长哈纳特·图穆什在会上强调指出，亚信组织转型必要措施路线图是根据2022年10月在阿斯塔纳召开的亚信第六次峰会通过的关于将亚信会议转型为国际组织的阿斯塔纳声明制定而成。

哈纳特·图穆什指出，路线图应旨在通过进一步加强亚信会议的组织结构，逐步实现将亚信会议转变为一个成熟的国际组织的战略目标。

会上，就亚信转型可能主题领域的各项建议进行了详细的讨论。

会议期间，与会各方就完善落实信任措施目录等问题交换了意见，更新了优先方向框架内落实信任措施的概念和协调国名单。

亚信会议秘书长海拉特·萨热拜向与会人员介绍了《新挑战和新威胁》标准下信任措施的实施情况，公布了秘书处 2022 年财务的报告和亚信会议两年期财政经济活动审计报告。秘书长同时呼吁成员国更加积极的参与亚信基金会的工作。

为了提高亚信会议的知名度，委员会提议在各成员国首都接力开展曾于 2021 年 6 月在阿斯塔纳总统公园首次举行的《亚信走廊》活动。

作为 此次会议的结果，批准了 2023 年的年度计划和由泰国作为«可持续发展»优先方向协调员制定的概念。

【编译：木合塔尔·木拉提】