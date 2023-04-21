抗击新冠技术蓬勃发展，中、美、韩、德、英国处于领先地位

哈通社/阿斯塔纳/4月21日--据联合国新闻中心报道，世界知识产权组织的一份新报告显示，世界各地的创新者已经为抗击新型冠状病毒病大流行的新技术提交了数千件专利申请，其中绝大多数设想的产品都与帮助患者的疗法有关。

根据新发布的《专利态势报告：COVID-19相关疫苗和疗法》，总体而言，在2020年1月至2022年9月期间提交的7758件专利申请中，中国、美国、韩国、德国和英国是主要来源国。

专利申请是人类创新活动的衡量标准之一，约有4787件专利申请是为旨在帮助新冠病毒感染者的疗法而提交的——其中有近10%的专利是基于传统医学。约有1298件申请是用于疫苗研发。

产权组织总干事邓鸿森指出，这一领域的创新速度是建立在过去几十年的科学研究和研发投资的基础之上，而这又得到了全球知识产权生态系统提供的激励措施的支持。

中国在疫苗和疗法的专利申请方面居于领先地位，在疫苗方面紧随其后的是美国、德国和韩国，在疗法方面是美国、韩国和印度。

公司和研究机构的专利申请几乎各占一半：在疫苗方面的专利申请占比分别为52%和42%，在疗法方面分别为49%和38%。

抗体是增长最快的生物疗法类型，占此类别专利申请量的约三分之一。新开发的病毒中和抗体代表了一类新的抗病毒药物。