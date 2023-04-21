国内电影业蓬勃发展，观影人数和影院收入双双增长

哈通社/阿斯塔纳/4月21日--来自国家统计局数据显示，去年前往电影院观影的观众数量增长了一倍以上。

数据表明，2022年观影总人数达到了1700万人次，相比上一年的660万人次，增长了两倍以上。国产电影在观众中受欢迎程度也大幅提升。2021年，国产电影观众人数为93.1万人次，占总观影人数的12.1%；而在2022年，国产电影观影人数比例已经达到了53.6%。

国产电影放映场次也有了巨大增长，从2021年的6.6万场增长到2022年的29.6万场。

尽管美国大片仍然最受欢迎，观影人数达到了700万人次，但国产电影也取得了显著进展，观影人数为470万人次，其次是俄罗斯电影（48.61万人次）、英国电影（17.61万人次）和澳大利亚电影（4.65万人次）。

同时，影院收入也有所增长，从2021年的135亿坚戈增长到2022年的268亿坚戈。

根据2022年的数据，哈萨克斯坦共有105家影院，其中4家位于农村地区。此外，2022年，国内家影视公司数量达到了67家，共拍摄制作了331部电影作品。

【编译：阿遥】