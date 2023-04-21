习近平：中方愿以中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇

哈通社/上海/4月21日 -- 哈通社驻华记者报道，中国国家主席习近平向在上海举办的“中国式现代化与世界”蓝厅论坛致贺信指出，中方愿同各国一道，努力以中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇。

习近平指出，中方愿同各国一道，努力以中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇，推动构建人类命运共同体。

出席“蓝庭”论坛开幕式的中国外交部部长秦刚则表示，中国新的发展模式将为世界经济注入新的动力。

他强调，中国已成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴，每天有3.2亿美元中国直接投资走向世界，每月有3000多家外资企业落户中国。

-随着中国14亿多人口整体迈入现代化，中国必将给世界经济提供更强大动力。-秦刚说。

他表示，全世界人民的共同富裕，需要各国的共同发展。

秦刚指出，共建“一带一路”和全球发展倡议是实现共同发展、共同富裕的开放平台。据他介绍，共建“一带一路”倡议提出十年来，已形成3000多个合作项目，拉动近万亿美元投资规模。

据悉，“蓝厅论坛”是中国外交部创建的政府、企业、学界、媒体及公众等中外各界沟通交流的平台，旨在为社会各界就中国外交政策等共同关心的问题进行讨论建立新渠道。