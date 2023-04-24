哈萨克斯坦和格鲁吉亚将加强经济合作

哈通社/阿斯塔纳/4月24日 – 据外交部消息，由在格鲁吉亚从事经营活动的哈萨克斯坦企业家和当地商界人士共同组建的哈萨克斯坦-格鲁吉亚经济联合会日前在格鲁吉亚首都举行了会晤。

会上，联合会成员对进一步发展两国之间的贸易和经济关系，有效利用哈萨克斯坦的投资、出口和旅游机会等进行了讨论，并表达了对上述合作可能性的高度关注。

期间，与会的哈萨克斯坦驻格鲁吉也大使马利克·米尔扎林向与会各方就哈萨克斯坦经济潜力、政府为改善经商和投资环境而采取的一系列举措，以及正在推动当中的社会经济体制改革等，进行了详细的介绍。

大使邀请格鲁吉亚商界人士访问哈萨克斯坦各地，实地考察当地的营商环境，了解各地区发展情况，为进一步开拓双边经济领域合作，推进两国企业合作项目有效落地等创造条件。

与会人士们还听取了关于将在6月8-9日举行的阿斯纳塔国际论坛的主旨和方案的介绍。

联合会成员对哈萨克斯坦当前正在实施的改革成果予以了高度评价，并表示改革将为双边合作的有效、高速和高质量发展带来明显的帮助。

与会人员表示将尽可能的向格鲁吉亚各界介绍哈国改革的成果。

【编译：木合塔尔·木拉提】