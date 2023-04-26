国安委通报对非法武器的搜寻工作成果

哈通社/阿斯塔纳/4月26日 – 哈萨克斯坦国家安全委员会在«一月事件»后开展了一系列旨在追缴遭偷盗和抢夺的武器装备的专项行动。

据国家安全委员会消息，2023年1~4月，在检察院的协调下，哈萨克斯坦国家安全委员会协同各地警方，开展了对通过非法渠道运输、销售和藏匿武器装备的专项打击行动，其中也包括了针对«一月事件»期间遗失武器的搜寻任务。

此次专项行动在全国11个地区共收缴非法武器装备268件。其中包括：28支卡拉什尼科夫突击步枪、126支步枪、104支手枪、21枚手榴弹、4件爆炸装置、30199发不同口径子弹，此外还收缴一定数量的防弹衣、防护头盔、手铐、防暴盾牌和对讲机等。

专项行动中，警方和国安委人员在以下地区发现了用于藏匿被盗武器装备的地点：阿拉木图1处、拜科努尔1处、库斯塔奈1处、塞梅1处、乌斯卡曼1处、阿克托别1处、阿拉木图州1处、江布尔州4处、杰特苏州2处、巴甫洛达尔州1处、北哈州3处。

此外，警方还破获了一个在阿拉木图从事大规模非法军火走私​​的犯罪集团。目前正开展相关案件的进行审前调查工作。

针对非法武器交易的后续打击和搜索工作将持续下去。

【编译：木合塔尔·木拉提】