中企拟助力阿拉木图企业拓展中国市场

哈通社/阿斯塔纳/4月27日 -- 据阿拉木图市政府消息，阿拉木图市市长叶尔波拉特·多萨耶夫日前会见了中国新兴集团董事长张健。

会谈中，双方就智慧城市、医药医疗健康、跨境贸易和基础设施建设等方面进行了交流。

多萨耶夫在会谈中，向来宾介绍了阿拉木图企业通过电子商务平台在中国市场中的发展情况。据其介绍，2021年，12家阿拉木图公司成为阿里巴巴电商平台的金牌供应商，2022年，这一数字已经达到56家。

双方还在智慧城市项目框架内讨论了公共安全、医疗卫生、教育和交通的数字化问题。

中国在智慧城市项目实施方面拥有丰富的经验。根据国际排名，中国在世界创新型发达国家中排名第12位。

中国新兴集团董事长张健向多萨耶夫介绍了通用技术集团、新兴公司的主营业务和优势，表示该企业期待为阿拉木图的城市建设做出贡献，并愿意通过跨境贸易平台把阿拉木图的特色食品、绿色农产品推广到中国。

在新技术领域，双方就相互提供IT业务支持达成协议。

据悉，阿拉木图市有中资参股企业1064家。截止2022年底，两国双边贸易增长40%，达到68亿美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】