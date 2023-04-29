哈萨克斯坦大使会见塞浦路斯总统并转交托卡耶夫总统的贺信

哈通社/阿斯塔纳/4月29日--据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦驻塞浦路斯大使萨特巴勒德·布尔沙阔夫于4月27日在尼科西亚会见了塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯。

会见中，布尔沙阔夫大使向赫里斯托祖利季斯总统转交了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的贺信。赫里斯托祖利季斯总统请布尔沙阔夫大使转达他对托卡耶夫总统的问候和祝愿，并高度评价双边关系取得的成果。他还表达了自己访问哈萨克斯坦的意愿。

此外，布尔沙阔夫大使还与塞浦路斯司法和公共秩序部部长安娜·库基迪斯-普罗科皮欧和能源、贸易和工业部部长耶奥尔戈斯·帕帕纳萨西乌分别举行了会谈。在会谈中，布尔沙阔夫大使向两位塞浦路斯新政府成员介绍了哈萨克斯坦大规模政治经济社会改革的推进情况以及最近举行的议会选举的结果。

库基迪斯-普罗科皮欧表示，塞浦路斯众议院已批准哈塞两国政府于2022年签署的司法协助和引渡条约。双方还就进一步夯实两国合作的合条约律基础达成了广泛一致。

在会见帕帕纳萨西乌时，双方讨论了将于今年5月在阿拉木图举行的欧盟-哈萨克斯坦经济论坛框架内加强两国经济合作议程和投资潜力等问题。据悉，在访问哈萨克斯坦期间，帕帕纳萨西乌部长率领的贸易代表团将与哈萨克斯坦商界代表举行商业会议。

【编译：阿遥】