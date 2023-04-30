哈萨克斯坦粮食出口趋势：大麦、荞麦增长明显，小麦、大米出口下降

哈通社/阿斯塔纳/4月30日--哈萨克斯坦正向国外增加大麦和荞麦的出口，同时减少小麦的进口。

根据LS网站的报道，国家统计局数据显示，今年头两个月，哈萨克斯坦粮食向国外出口额约为4.206亿美元，同比增长5.5%。

具体来说，大麦出口量增加了一倍多，其中伊朗、中国、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦是主要的进口国。

荞麦出口量也大幅增加，增幅达到75.9%，主要买家是日本、印度尼西亚和德国等国。但小麦和混合麦的出口略有下降（-0.6%），主要出口国为乌兹别克斯坦、阿富汗、土库曼斯坦和意大利。

另外，大米出口量也明显下降了19.8%，主要购买国为俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和乌克兰等。

与此同时，哈萨克斯坦粮食进口量减少了23.8%。此前，哈萨克斯坦主要从俄罗斯进口小麦、大麦、玉米、大米和荞麦。

据报道，近日国家税收委员会与LS网站分享数据，由于粮食走私，哈萨克斯坦国家预算在2019-2022年间损失了9.15亿坚戈。国家税收委员会解释称，取消海关监管、实现欧亚经济联盟内货物自由流动加剧了影子经营活动。

【编译：阿遥】