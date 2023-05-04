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    07:26, 04 五月 2023 | GMT +6

    彭安杰将出任世行行长

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    哈通社/阿斯塔纳/5月4日--据中新社报道，世界银行执行董事会当地时间3日批准人彭安杰(Ajay Banga)出任世界银行行长。

    世行执董会当天发表声明说，彭安杰将于今年6月2日起担任世行行长，任期五年。声明还说，期待与彭安杰合作，应对发展中国家面临的最严峻挑战。

    现任世行行长马尔帕斯今年2月15日告知世行执董会，他将于今年6月30日前卸任世行行长一职。随后，世行发布新行长遴选流程。2月23日，美国总统拜登提名彭安杰出任世行行长。彭安杰是此次世行行长唯一提名人选。

    彭安杰1959年出生于印度，在印度接受教育，2007年成为美国公民。彭安杰目前担任美国泛大西洋投资集团(General Atlantic)副董事长。此前，他曾担任万事达卡公司总裁兼首席执行官。

    拜登当天发表声明说，彭安杰将“帮助世界银行实现发展和扩张，以应对影响减贫计划的全球挑战，包括气候变化等”。

    拜登在今年2月提名彭安杰出任世行行长时称他是“商界领袖”，“在应对我们这个时代最紧迫挑战方面经验丰富”。

    世行总部设在华盛顿，美国是世行最大股东国。长期以来，世行行长一直由美国人担任，而国际货币基金组织(IMF)总裁由欧洲人担任。

    图片来自网络


    标签:
    国际 金融 世行 黄金储备
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