哈塔两国总统举行小范围会谈 对双边关系予以高度评价

哈通社/阿斯塔纳/5月4日 – 哈萨克斯坦总统与塔吉克斯坦总统举行小范围会谈。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统对埃莫马利·拉赫蒙总统的到访表示欢迎，强调塔吉克斯坦一直是哈萨克斯坦信赖的战略伙伴，是和睦的邻居与兄弟同胞之国。

- 一直以来，我们都被共有的历史、文化和精神价值观紧密的联系在一起。在两国建交30周年之际，我们签署的联盟合作宣言，具有重要的象征意义。这份面向未来的文件非常重要，完全符合两国的国家利益。在这个方向上，两国之间不存在任何疑虑。哈萨克斯坦和塔吉克斯坦正在积极地推动双边经贸合作，尽在去年，双边贸易额就实现了18.5%的增长，达到了14亿美元。在当前的背景下，这是一个非常好的结果。工业、农业、交通以及其他各个领域的一系列经济合作项目已经准备好进入落实阶段。在您的此次访问行程期间，将签署旨在进一步深化两国经济各部门合作的一揽子新协议。- 哈萨克斯坦总统说。

托卡耶夫总统表示，在昨天于机场迎接拉赫蒙总统时，双方已经就两国合作的前景，在完全互信的基础上进行了非正式的简短交流。

- 最重要的是，我们完全有能力将两国之间的相互贸易额提升到20亿美元。需要强调指出的是，对于企业家们达成的总额18亿美元的一系列合作协议，我们是非常满意的。这是非常好的成绩。我希望，两国政府能够认真的监督这些协议的落实情况。两国之间紧密的文化和人道主义联系，是我们双边长久而稳固的合作关系的基石。去年，在杜尚别成功的举办了哈萨克斯坦电影日活动。今年，正计划在哈萨克斯坦举办塔吉克斯坦文化日。我们将认真的筹办这项活动。- 托卡耶夫总统说。

埃莫马利·拉赫蒙感谢托卡耶夫总统邀请他对阿斯纳塔进行国事访问，并对热情好客的哈萨克斯坦人民致以谢意。

塔吉克斯坦总统强调指出，小范围会谈的成果丰硕，相关的合作协议的落实至关重要。

- 塔吉克斯坦和哈萨克斯坦是战略合作伙伴，我们的双边关系保持着稳定的发展。我们将高度的重视进一步发展与哈萨克斯坦的关系。目前，哈萨克斯坦是我们的第二大贸易伙伴。去年的商品交易规模增长幅度达到了20%以上。在其他领域，我们也保持了良好的对话合作。我随时愿与您就两国间社会经济发展的前景，以及共同关心的国际和地区热点话题进行讨论。我要向您及哈萨克斯坦人民就顺利举行的议会选举表示祝贺，并祝愿您为了哈萨克斯坦的发展而实施的一系列改革能够取得成功。我们将保持并进一步扩大双方之间业已成为良好传统的定期接触和高层长期政治对话。我非常珍视我们之间的友好关系。- 埃莫马利·拉赫蒙说。

会谈期间，两国领导人就进一步发展哈萨克-塔吉克双边合作的前景问题进行了讨论。此外，还就经济贸易，特别是其中的工业、农业和交通物流领域合作的深化等予以了高度关注。

【编译：木合塔尔·木拉提】