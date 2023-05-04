总统：哈方愿与塔吉克斯坦分享数字解决方案和信息系统

哈通社/阿斯塔纳/5月4日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙4日在阿斯塔纳举行大小范围会谈后，发表了联合声明。

在发表的联合声明中，托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦愿意与塔吉克斯坦分享先进的数字解决方案和信息系统。

-我们就考虑建立农产品生产、加工和储存领域的合资企业的未来达成了共识。 为了有效和及时地执行这些协议，双方签署了至2025年促进农业领域的合作路线图。 在全球不稳定的背景下，这些措施能够为确保两国的粮食安全做出重要贡献。此外，我们还讨论了创造有利条件的必要性，以扩大商业和经济合作。 在这方面，启动区域间论坛形式的双边互动尤为重要。-他说。

同时，总统表示，今天还签署了发展两国城市和地区兄弟关系的协议。

-对两国来说，信息技术和金融领域合作的前景广阔。 我国在公共服务的数字化和信息技术发展方面颇有经验。在这方面，哈方愿与塔方分享一些先进的数字解决方案和信息系统。目前，哈萨克斯坦的银行业对塔吉克斯坦的金融市场有浓厚兴趣，也正在进行相应谈判。 我们呼吁塔吉克伙伴们在所有这些方向实施联合项目。-托卡耶夫总统说。

【编译：阿依波塔】