哈方高度赞赏塔吉克斯坦担任的国际拯救咸海基金会主席国职务

哈通社/阿斯塔纳/5月4日-- 哈萨克斯坦高度赞赏塔吉克斯坦担任的国际拯救咸海基金会主席国职务。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙4日在阿斯塔纳举行大小范围会谈后，发表了联合声明。

在发表的联合声明中，托卡耶夫总统表示，会谈期间，双方以积极的方式讨论了对整个地区的生活很重要的—水话题。

-我们再次确认，我们对中亚水资源和跨界河流的利用方式相似，需要加强建设性伙伴关系和寻求双方都能接受的解决方案的必要性。在这方面，国际拯救咸海基金会具有重要作用。 哈萨克斯坦高度赞赏塔吉克斯坦担任的该基金主席国职务。-他说。

在这方面，托卡耶夫总统祝愿塔吉克斯坦方顺利举办计划9月在杜尚别召开的国际拯救咸海基金会峰会。

-同时，我想感谢塔吉克斯坦方对亚洲相互协作与信任措施会议的坚定支持。-他说。

最后，托卡耶夫总统表示，他对双方会谈的结果感到十分满意。

-相信尊敬的拉赫蒙先生的来访将有力推动两国全面合作的发展。所达成的协议对于加强哈萨克斯坦与塔吉克斯坦的关系具有重要意义，也是你们对进一步拉近两国关系的真诚意愿的证明。 为了我们兄弟国家的福祉和繁荣，我们将尽最大努力将哈萨克斯坦-塔吉克斯坦合作提高到一个新的高度。-他说。

【编译：阿依波塔】