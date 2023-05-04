美国批准首款呼吸道合胞病毒疫苗

哈通社/阿斯塔纳/5月4日-- 据新华网报道，美国食品和药物管理局3日批准首款针对呼吸道合胞病毒的疫苗。这款疫苗由英国葛兰素史克公司生产，适用于60岁及以上人群，用于预防呼吸道合胞病毒引起的下呼吸道疾病。

据美药管局介绍，呼吸道合胞病毒具有高度传染性，可导致各年龄段人群出现肺部和呼吸道感染。这种病毒通常是季节性传播，从秋季开始，在冬季达到高峰。呼吸道合胞病毒是导致老年人下呼吸道疾病的常见原因，会影响肺部，并可能导致危及生命的肺炎和毛细支气管炎。

美药管局在一份声明中表示，这款疫苗名为Arexvy，其安全性和有效性基于一项正在开展的随机双盲对照试验的数据分析。60岁及以上的人参与了这项试验，约12500人接种单剂疫苗，另有约12500人接种安慰剂。结果显示，疫苗能够使呼吸道合胞病毒引起的下呼吸道疾病风险降低82.6%，下呼吸道疾病重症风险降低94.1%。试验人群中报告的疫苗常见副作用为注射部位疼痛、疲劳、肌肉疼痛、头痛以及关节僵硬或疼痛。

美药管局生物制品评价与研究中心主任彼得·马克斯表示，老年人，特别是有心肺疾病或免疫系统较弱的老年人，罹患呼吸道合胞病毒引起的严重疾病风险高。这次批准的首款呼吸道合胞病毒疫苗能够预防相关可能危及生命的疾病。

据美国疾病控制和预防中心数据，美国65岁及以上人群中，每年约有6万至12万人因感染呼吸道合胞病毒住院治疗，6000人至1万人因感染呼吸道合胞病毒死亡。