哈乌总理举行会谈 探讨双边合作热点问题

哈通社/塔什干/5月5日--在即将召开的第20次哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦政府间合作委员会会议前夕，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫与乌兹别克斯坦政府总理阿卜杜拉·阿里波夫举行了会谈。

双方就哈乌互动合作的热点问题进行了讨论，其中包括贸易、工业、投资、能源、物流、跨界水体使用以及加强文化人文交往等议题。

阿里汗·斯马伊洛夫特别强调乌兹别克斯坦是哈萨克斯坦最主要的贸易伙伴之一，截至2022年底，双边贸易额达到了50亿美元的大关。

-这是双方共同努力的结果。接下来，按照双方达成的高层目标，必须在中期内将双边贸易规模扩大至100亿美元。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

阿里汗·斯马伊洛夫进一步指出，哈乌政府间合作委员会在解决双边互动的广泛问题方面发挥了特殊作用。

阿卜杜拉·阿里波夫则认为，进一步加强两国之间战略伙伴关系具有很大潜力。

-双边贸易呈现出积极态势，在经济领域正在实施许多重要的工业合作项目。乌兹别克斯坦希望进一步加强两国在双边在贸易、能源、运输、农业、水利等领域的合作。总的来说，乌政府愿意进一步深化与兄弟国家哈萨克斯坦的交流交往。-阿卜杜拉·阿里波夫。

【编译：阿遥】