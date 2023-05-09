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    14:00, 09 五月 2023 | GMT +6

    国务顾问向拉赫姆詹·霍什卡尔巴耶夫纪念碑敬献花篮

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    哈通社/阿斯塔纳/5月9日 – 胜利日之际，哈萨克斯坦国务顾问叶尔兰·卡林前往位于首都市中心的哈萨克斯坦人民英雄拉赫姆詹·霍什卡尔巴耶夫纪念碑敬献花篮。

    哈萨克斯坦共和国马吉利斯（议会下院）多位议员，以及社会活动家和青年积极分子等出席了仪式。

    活动参与者们举行了一分钟的默哀，向在战争中为国为民付出生命的哈萨克斯坦先烈致以敬意。

    在1945年4月30日的柏林战役中，21岁的苏联红军第150步兵师第674步兵团的侦察排排长拉赫姆詹·霍什卡尔巴耶夫中尉和士兵格里高利·布拉托夫一同将带有镰刀、斧头和一颗五星的胜利旗帜插上了纳粹德国议会大厦的楼顶。他们两人也是当天首组登上国会大厦的苏军军人。

    1999年5月7日，哈萨克斯坦总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫签署总统令，授予拉赫姆詹·霍什卡尔巴耶夫«人民英雄»荣誉称号。

    而在2007年，俄罗斯官方正式承认了霍什卡尔巴耶夫的事迹。

    2016年，哈萨克斯坦政府在首都为霍什卡尔巴耶夫竖立了一座纪念碑。

    第二次世界大战期间，哈萨克斯坦有120万人应征入伍，在苏德战场作战，其中半数未能回到家乡。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

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