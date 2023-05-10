巴基斯坦前总统伊姆兰·汗被捕

哈通社/阿斯塔纳/5月10日--据中新网援引法新社报道，当地时间9日，巴基斯坦前总理伊姆兰•汗被捕。

据报道，巴基斯坦伊斯兰堡警方在社交媒体上发布了这一消息。警方称，伊姆兰·汗在出庭受审时被捕，这是他被卷入的数十起案件之一。

2月28日，伊斯兰堡一家法院对伊姆兰•汗发出逮捕令，要求伊姆兰•汗就涉嫌出售国礼并隐藏资产一案出庭应讯，但伊姆兰•汗多次以人身安全得不到保障为由，申请线上出庭应讯，多次未到庭。

据《今日巴基斯坦报》此前报道，3月18日下午，伊姆兰•汗进入法院大楼，法庭外则爆发了抗议活动。伊姆兰•汗的支持者向警察投掷石块，警察则以催泪瓦斯驱赶。《今日巴基斯坦报》称，巴基斯坦警方针对伊姆兰•汗及其所属政党的十多名领导人提出恐怖主义罪名指控，指控他们在首都司法大楼外袭警并制造混乱。

另据中国中央广播电台消息，伊姆兰汗被指控的案件中，大多数案件如果被定罪的话，将面临被禁止担任公职。巴基斯坦预定11月举行全国大选。

伊姆兰汗所属政党在此之前曾矢言，若是伊姆兰汗被捕，将扩大抗议规模，分析人士指出，这将使得已陷入经济危机的巴国政府面对更严峻的政治斗争。经济危机使得巴国处于债务违约的边缘。

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