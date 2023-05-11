科学和高等教育部长与英国教育官员会晤，探讨两国教育合作

哈通社/阿斯塔纳/5月11日 -- 周三，哈萨克斯坦科学和高等教育部长萨亚萨特·努尔别克在参加第十九届世界教育论坛期间，分别会见了英国教育大臣吉莉安·基冈、议员艾玛·尼科尔森和多位英国高校负责人。

在与吉莉安·基冈的会谈中，双方探讨了两国在科学和高等教育领域的合作前景。努尔别克部长感谢吉莉安·基冈邀请他出席全球论坛。

吉莉安·基冈则对萨亚萨特·努尔别克出席世界教育论坛表示感谢，并表示希望进一步深化两国在高等教育领域的合作。

在会见英国高校代表时，萨亚萨特·努尔别克邀请英国高校在哈萨克斯坦开设分校，并重点介绍了在国内建立区域教育中心的愿景。他强调，哈萨克斯坦总统托卡耶夫特别关注提高国内高等教育的可及性和提升大学竞争力等问题。

英国高校代表对哈萨克斯坦科学和高等教育系统目前发生的变化和正在进行的改革表现出高度兴趣，并指出了进一步扩大两国教育机构之间合作的重要性。

此外，在访问期间，萨亚萨特·努尔别克还与英国著名的《泰晤士高等教育》杂志代表举行了会晤，双方就全球高等教育的趋势和新挑战进行了交流。

【编译：阿遥】