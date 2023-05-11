第十一届哈萨克斯坦汽车制造商论坛开幕 总统致贺

哈通社/阿斯塔纳/5月11日--第十一届哈萨克斯坦汽车制造商论坛11日在阿斯塔纳开幕。

总统办公厅、政府和地方政府机构领导人，议会和外交使团代表，以及商界和该领域代表出席论坛。

论坛框架下，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫宣读了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的贺信。

-尊敬的参与者们，我向大家致以第十一届哈萨克斯坦汽车制造商论坛的开幕祝贺！ 该论坛已成为寻找新途径促进该行业发展的有效对话平台。 基于创新和先进技术的制造业的快速发展对于国家经济的多元化非常重要，机械工程领域在实现这一战略目标方面发挥着特殊作用。 去年，该领域的总产值超过3万亿坚戈，商品种类和出口量均明显增加，创造了数千个就业岗位。这要得益于团队的努力、国家政策的稳定和大规模的扶持措施。-总统在贺信中写道。

-为此，根据我的指示制定了全面计划草案。相信该计划中各项措施的有序开展，必将促进该行业的快速发展和国家的繁荣昌盛。 我们的主要任务是促进生产，生产更多的深加工产品，并逐步进入外国市场。相信大家能够光荣地实现这一目标，预祝论坛圆满成功！愿大家的工作顺利！-总统写道。

国家元首还强调了为机械工程业创造有利的投资环境，提高其竞争力的重要性。

【编译：阿依波塔】