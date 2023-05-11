哈萨克斯坦成为在中东旅客中最受欢迎的旅游目的地

哈通社/阿斯塔纳/5月11日--阿拉伯国际旅游业展览会（ATM）于日前在阿联酋迪拜国际展览中心盛大举行。作为中东和泛阿拉伯地区年度最大型的旅游展览会之一，也是全球第三大旅游展，ATM 吸引了来自世界150多个国家的2000名参展商和3.4万多名参观者。

据哈萨克斯坦文化和体育部旅游产业委员会介绍，哈萨克斯坦展区集结了国内13家旅行社、5家酒店、阿斯塔纳航空以及奇姆肯特市和杰特苏州旅游局。该展区由哈萨克旅游国有控股公司（Kazakh Tourism）承办并得到了哈萨克斯坦驻阿联酋大使馆的支持。

在展会期间举行的卓越旅游奖颁奖典礼上，哈萨克斯坦被评为最受中东地区旅客欢迎的旅游目的地。

哈萨克旅游国有控股公司董事会主席塔勒哈特·阿曼巴耶夫表示，哈萨克斯坦正在采取积极措施吸引来自阿联酋的游客。例如，对阿联酋旅客实行30天免签证政策。从今年1月开始，两国间直飞航班数量进一步增加。阿拉木图至阿布扎比航班增加至每周3至4次，阿斯塔纳至迪拜和阿拉木图至迪拜航班增加至每周10至14次。据谷歌分析数据，在过去的90天里，阿联酋成为查询“哈萨克斯坦住宿”和“哈萨克斯坦航班”的前10个国家之一。

展会期间，国内旅游企业与国外合作伙伴达成了多项合作协议，并与专注于向哈萨克斯坦输送游客的大型国际旅行社举行了多场双边会谈。

【编译：阿遥】