政府总理：今年哈萨克斯坦制造业投资项目优惠融资将翻番

哈通社/阿斯塔纳/5月11日 —— 哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫11日在阿斯塔纳召开的第十一届哈萨克斯坦汽车制造商论坛上谈及政府为推动加工业发展采取的相关措施。

斯马伊洛夫指出，数字技术、流程机器人化和自动化在世界各地都在积极发展，在这方面，哈萨克斯坦企业实现现代化至关重要。

-今年，我们通过哈萨克斯坦开发银行和工业发展基金，为制造业投资项目的融资和生产现代化提供了5000 亿坚戈。当前，已批准2000多亿坚戈项目。我们今年计划将这一融资增加至1万亿坚戈。在当前情况下，这将是一个重要的支持。-总理说。

-今年，我们计划对制造业中的12,000多个中小企业项目提供补贴，总价值约为5,200亿坚戈。 拟再担保总价值达4000亿坚戈的1.2万个项目。-他说。

政府总理表示，当前在“商业路线图”和“简单物品经济”项目框架下对利率提供了补贴，并为银行贷款提供了担保。与此同时，在国家支持的框架下拨款用于基础设施建设。

-总之，我国汽车制造业发展趋势良好。我们计划进一步支持作为加工业“火车头”的该行业。-总理说。





斯马伊洛夫还表示，政府还计划在“商业路线图”框架下向中小加工企业，以及中小汽车制造厂和农业机械生产厂提供一系列优惠政策。

【编译：小穆】