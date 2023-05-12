世卫组织：猴痘疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”

哈通社/阿斯塔纳/5月12日--世界卫生组织总干事谭德塞当地时间11日在日内瓦举行的记者会上表示，根据《国际卫生条例》多国猴痘疫情突发事件委员会第五次会议的建议，他决定宣布猴痘疫情不再构成国际关注的突发公共卫生事件。

据联合国新闻中心报道，谭德塞指出，各国的快速应对让世卫组织深受鼓舞，在基于艾滋病毒防控经验来控制猴痘疫情并与最受影响的社区紧密合作方面，“我们现在看到了稳步进展”。

他强调，在过去三个月当中，猴痘报告病例数比之前三个月减少了近90%。

他还特别指出，社区组织与公共卫生当局共同开展的工作至关重要，他们一起向人们宣传猴痘的风险，鼓励并支持行为的改变，同时倡导向最有需要的人提供检测、疫苗和治疗。

谭德塞同时提醒，虽然现在猴痘跟新冠大流行一样不再是“全球卫生突发事件”，但这种病毒继续给人类带来重大的公共卫生挑战，因而需要强劲、积极和可持续的应对。

世卫组织于2022年7月23日宣布猴痘疫情构成国际关注的突发公共卫生事件。截至目前，全球共有111个国家向世卫组织报告了超过8.7万例猴痘病例，死亡病例达到140例。