哈萨克斯坦各学校将开展反恐主题演习

哈通社/阿斯塔纳/5月12日 – 据哈萨克斯坦教育部未成年人权利保护委员会消息，5月12日，全国各学校（公立及私立）将统一开展反恐主题演习。

演习期间，将按照《教育设施反恐保护行动组织指南》开展对在校人员的指导培训。

未成年人权利保护委员会主席纳斯穆詹·沃斯帕诺夫称：

- 演习期间，将向学校工作人员提供有关如何组织反恐保护行动的具体指导，并会采取适当方式监督其执行情况。将为学生制定方案，组织在校人员实施疏散行动。此外，演习过程中还将检验各校安装的报警、监控和防护设备的运行情况，以及相应的应急单位在接收到报警呼叫后的反应情况。

教育部未成年人权利保护委员会发布的消息中强调指出，此次演习仅以预防为目的。今后为预防针对校园设施的可能的恐怖袭击行动，这一类型的演习将定期组织举行。

学校反恐演习的主要目的，除检验各类安保设备的运行状况外，也是为了让在校人员（学生、教师和其他工作人员）在遭遇可能的危机状态时，能够迅速做出正确的行动，保障安全。

教育部强调，该部始终密切关注少年儿童的安全，并将全面保护学校免受恐怖主义侵害列为优先事项。

【编译：木合塔尔·木拉提】