哈萨克斯坦大使会见阿塞拜疆外长

哈通社/阿斯塔纳/5月12日--哈萨克斯坦驻阿塞拜疆新任大使阿里穆·巴耶勒会见该国外交部长杰伊洪·巴伊拉莫夫。

会谈框架下，哈萨克斯坦大使向阿塞拜疆外长递交了国书副本。

阿塞拜疆外长就哈萨克斯坦新任大使的到任表示了祝贺。

哈新任大使表示，将尽全力不辜负哈萨克斯坦人民和总统的信任。

与此同时，他向巴伊拉莫夫转达了哈外长穆拉特·努尔特列吾的问候。

与会人员就两国在政治、经济和贸易、交通运输、能源、文化和人道主义，以及其他领域的合作问题进行了讨论。

巴耶勒指出，根据两国元首确定的方向，如今两国之间已经形成了高度的相互理解和信任，这将使两国的战略伙伴关系得到深化和发展。在这方面，哈萨克斯坦外交官表示，他将尽一切努力实现既定目标。

阿塞拜疆外长对阿里穆·巴耶勒掌握阿塞拜疆语的水平表示了赞扬，并表示相信这将成为大使工作的重要优势。

同时，他对哈萨克斯坦和阿塞拜疆之间广泛双边和多边关系的动态给予了积极评价，强调两国人民有着共同的历史和文化根源。

与会人员还谈到了在国际组织框架下的重要合作领域共同努力的必要性。在这方面，双方指出了在哈萨克斯坦和阿塞拜疆倡议下成立的突厥国家组织声誉在世界舞台上的日益提高。

如今，哈萨克斯坦与阿塞拜疆双边合作的主要项目包括跨里海运输路线的进一步发展、哈萨克斯坦能源出口的多样化、穿里海海底光纤通信线路建设等。

未来一段时间的主要目标之一是，将相互贸易额增加到 10 亿美元。

【编译：阿依波塔】