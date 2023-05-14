哈国驻西安总领事出席哈中教育机构合作协议签署仪式

哈通社/阿斯塔纳/5月14日 – 哈驻西安总领事卡拉巴耶夫•佐齐汗13日出席了在西安举行的哈萨克斯坦共和国萨特巴耶夫大学与西安铁路职业学院签署合作协议仪式。

据哈萨克斯坦驻西安总领事馆消息，哈国萨特巴耶夫大学校长迈拉姆•贝根塔耶夫一行日前访问西安铁路职业技术学校，同该校高层进行访问交流，参观了校园基础设施情况，并举办签约仪式，签署合作协议。

哈萨克斯坦共和国驻西安总领事卡拉巴耶夫•佐齐汗、西安市委常委、组织部部长王晓林、西安市委外事办主任强盛等出席活动。

据悉，此次两校签订合作协议，是落实两国元首在2022年签署的《哈中建交30周年联合声明》中两国政府发展双边战略伙伴关系的具体行动和有益实践。

根据此前报道，2022年6月7日，在中亚-中国外长级会议第三次会晤框架下，哈中两国外长就两国分别在西安和阿克托别互设总领事馆达成一致。

设立哈萨克斯坦总领事馆对西安有划时代的意义。总领事馆的开设将主要加强哈萨克斯坦领事服务在该领域的活动，并将使哈萨克斯坦在贸易、经济和投资合作、促进哈萨克斯坦出口、吸引投资和在该地区建立合资企业等领域有计划地开展工作。例如目前哈萨克斯坦共和国驻西安总领馆协助并指导中国国航开通西安—阿斯塔纳直飞航线，推进哈萨克斯坦与该地区高校之间的合作上发挥了积极的作用。

哈萨克斯坦将成为继韩国、泰国、柬埔寨和马来西亚后第五个在西安设领的国家。此前，哈萨克斯坦在华设有驻上海总领事馆和驻香港总领事馆。

值得一提的是，首届中亚-中国峰会将于5月18至19日在西安市举行。